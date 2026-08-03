इंडिगो ने की ड्रीमलाइनर्स विमानों को सेवा से हटाने की घोषणा

अप्रैल, 2025 में जब पाकिस्तान ने अपना एयरस्पेस बंद किया तो कंपनी के लिए हालात काफी मुश्किल हो गए। इंडिगो को अपनी यूरोपियन उड़ानें दिल्ली के बजाय मुंबई से शुरू करनी पड़ीं।

इससे यात्रा का समय भी बढ़ गया और लागत भी ज्यादा आने लगी। साथ ही, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों की वजह से उड़ान के कई विकल्प खत्म हो गए।

नतीजतन, इस साल की शुरुआत में इंडिगो की उड़ानों की संख्या में लगभग 20 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। मजबूरन, इंडिगो को कोपेनहेगन की उड़ानें बंद करनी पड़ीं।

इसके अलावा, मैनचेस्टर के लिए उड़ानों को रद्द करने की घोषणा की गई है, जो अगस्त के अंत से लागू होगी। इन फैसलों के बाद इंडिगो के सिर्फ 3 यूरोपियन रूट ही ऑपरेशनल रह जाएंगे।