इंडिगो 26 दिसंबर से यात्रियों को देगी मुआवजा, जानिए कितना पैसा मिलेगा
क्या है खबर?
सरकार की सख्ती के बाद इंडिगो इस महीने की शुरुआत में बड़े पैमाने पर उड़ाने रद्द होने से यात्रियों को हुई भारी असुविधा के बाद मुआवजा देने की तैयारी कर रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन को निर्देश दिया कि वह 3, 4 और 5 दिसंबर को हजारों उड़ानें रद्द या लेट होने के कारण प्रभावित यात्रियों के लिए तत्काल मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करे। इसके बाद विमानन कंपनी 26 दिसंबर से मुआवजा देना शुरू करेगी।
मुआवजा
क्या मिलेगा मुआवजा?
मंत्रालय के निर्देश के बाद इंडिगो ने घोषणा की है कि वह 26 दिसंबर से गंभीर रूप से प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपये मूल्य के ट्रैवल वाउचर देना शुरू करेगी। यह वाउचर उन यात्रियों को दिए जाएंगे, जिनकी यात्रा में कई घंटों की देरी हुई या उड़ानें रद्द हुईं। इसके अलावा, सरकारी मानदंडों और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के नियमों के अनुसार, एयरलाइन को 5,000 से 10,000 रुपये तक की अतिरिक्त नकद राशि भी मुआवजे के रूप में देनी होगी।
राशि
मुआवजे में जा सकती है इतनी राशि
पिछले दिनों 1-9 दिसंबर के बीच इंडिगो ने कुल 4,354 उड़ानें रद्द की थीं, जिनमें से 3-5 दिसंबर के बीच 2,507 उड़ानें (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) प्रभावित हुईं। अगर, एक उड़ान औसतन 150 यात्रियों के हिसाब से अनुमान लगाया जाए तो लगभग 3.8 लाख से अधिक यात्री इस मुआवजे के दायरे में आ सकते हैं। केवल ट्रैवल वाउचर्स का कुल मूल्य ही 376 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है, जो काफी बड़ा मुआवजा होगा।