इंडिगो ने 10,000 रुपये का ट्रैवल वाउचर जारी करना किया शुरू

प्रक्रिया

रिफंड और वाउचर वितरण प्रक्रिया

एयरलाइन ने कैंसिल हुई उड़ानों का रिफंड प्रोसेस शुरू कर दिया है और अधिकांश यात्रियों को पैसा वापस मिल चुका है। ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुक किए गए टिकटों का रिफंड भी लगातार जारी है। आज से इंडिगो की टीमें सीधे प्रभावित यात्रियों से संपर्क कर रही हैं। एजेंट के जरिए टिकट बुक कराने वालों के लिए, इंडिगो पार्टनर्स के साथ मिलकर यात्रियों की संपर्क जानकारी जुटा रही है, ताकि वाउचर की जानकारी समय पर दी जा सके।