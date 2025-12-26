इंडिगो ने 10,000 रुपये का ट्रैवल वाउचर जारी करना किया शुरू
क्या है खबर?
इंडिगो ने हालिया ऑपरेशनल संकट से प्रभावित यात्रियों को राहत देते हुए आज (26 दिसंबर) से 10,000 रुपये के ट्रैवल वाउचर जारी करना शुरू किया है। एयरलाइन के अनुसार, दिसंबर की शुरुआत में हुई रुकावटों से हजारों उड़ानें प्रभावित हुई थीं। ये वाउचर 12 महीने तक वैध रहेंगे और इंडिगो की किसी भी फ्लाइट में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। कंपनी का कहना है कि यह कदम यात्रियों की असुविधा की भरपाई के लिए उठाया गया है।
मुआवजा
DGCA नियमों के तहत मुआवजा
इंडिगो ने बताया कि जिन यात्रियों की फ्लाइट तय समय से 24 घंटे के भीतर रद्द हुई, उन्हें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का मुआवजा मिलेगा। यह राशि टिकट रिफंड के अलावा दी जाएगी। एयरलाइन का कहना है कि सभी पात्र यात्रियों को नियमों के तहत पूरा मुआवजा दिया जाएगा और किसी भी दावे को अनदेखा नहीं किया जाएगा।
प्रक्रिया
रिफंड और वाउचर वितरण प्रक्रिया
एयरलाइन ने कैंसिल हुई उड़ानों का रिफंड प्रोसेस शुरू कर दिया है और अधिकांश यात्रियों को पैसा वापस मिल चुका है। ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुक किए गए टिकटों का रिफंड भी लगातार जारी है। आज से इंडिगो की टीमें सीधे प्रभावित यात्रियों से संपर्क कर रही हैं। एजेंट के जरिए टिकट बुक कराने वालों के लिए, इंडिगो पार्टनर्स के साथ मिलकर यात्रियों की संपर्क जानकारी जुटा रही है, ताकि वाउचर की जानकारी समय पर दी जा सके।
अन्य
ऑपरेशनल संकट और सरकारी कदम
इंडिगो का यह ऑपरेशनल संकट 2 दिसंबर से शुरू होकर करीब 10 दिनों तक चला, जिससे पीक ट्रैवल सीजन में भारी अव्यवस्था देखने को मिली। नए फ्लाइट ड्यूटी नियमों को लागू करने में खराब प्लानिंग इसकी सबसे बड़ी वजह मानी गई। एक ही हफ्ते में 2,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं। हालात को देखते हुए, सरकार ने इंडिगो के विंटर शेड्यूल में 10 प्रतिशत कटौती की और यात्रियों को राहत देने के लिए एयरफेयर पर कैप लगाने का फैसला किया।