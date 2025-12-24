सरकार से नई एयरलाइनों को NOC मिलने के बाद इंडिगो के शेयर 2 प्रतिशत लुढ़के
भारतीय शेयर बाजार में बुधवार (24 दिसंबर) को इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली है। केंद्र सरकार द्वारा 2 नई एयरलाइनों को परिचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद स्टॉक 2 प्रतिशत से ज्यादा टूट गया। इंडिगो के शेयर गिरकर 5,047.50 रुपये तक आ गए, जो पिछले 4 कारोबारी सत्रों का सबसे निचला स्तर रहा। इस गिरावट से निवेशकों में हल्की चिंता भी देखी गई।
नई एयरलाइनों को NOC मिलने से बढ़ी प्रतिस्पर्धा
केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने बताया कि अल हिंद एयर और फ्लाईएक्सप्रेस को सरकार से NOC मिल गई है। इससे पहले शंख एयर को भी मंजूरी दी जा चुकी है। शंख एयर उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों को जोड़ने की योजना बना रही है, जबकि अल हिंद एयर केरल स्थित ग्रुप से जुड़ी है। फ्लाईएक्सप्रेस हैदराबाद की कार्गो कंपनी है, जो अब यात्री सेवाओं की तैयारी कर रही है।
Over the last one week, pleased to have met teams from new airlines aspiring to take wings in Indian skies—Shankh Air, Al Hind Air and FlyExpress.— Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) December 23, 2025
While Shankh Air has already got the NOC from Ministry, Al Hind Air and FlyExpress have received their NOCs in this week.
It has… pic.twitter.com/oLWXqBfSFU
इंडिगो की मजबूत पकड़
इंडिगो के पास फिलहाल भारतीय एविएशन मार्केट का 60 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा है, जबकि एयर इंडिया ग्रुप करीब 25 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। सरकार नई एयरलाइनों को बढ़ावा देकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाना चाहती है। हालांकि, इंडिगो की बाजार स्थिति की जांच प्रतिस्पर्धा आयोग कर रहा है। शेयर प्रदर्शन की बात करें तो पिछले एक महीने में स्टॉक 12 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है, जिससे निवेशकों की सतर्कता बढ़ गई है।