सरकार से नई एयरलाइनों को NOC मिलने के बाद इंडिगो के शेयर 2 प्रतिशत लुढ़के

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:24 pm Dec 24, 202504:24 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार (24 दिसंबर) को इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली है। केंद्र सरकार द्वारा 2 नई एयरलाइनों को परिचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद स्टॉक 2 प्रतिशत से ज्यादा टूट गया। इंडिगो के शेयर गिरकर 5,047.50 रुपये तक आ गए, जो पिछले 4 कारोबारी सत्रों का सबसे निचला स्तर रहा। इस गिरावट से निवेशकों में हल्की चिंता भी देखी गई।