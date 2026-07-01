इंडिगो का नया किराया प्लान 'लाइट' लॉन्च, इन यात्रियों को मिलेगा फायदा
क्या है खबर?
इंडिगो ने यात्रियों के लिए 'इंडिगो लाइट' नाम से नया किराया विकल्प शुरू किया है। यह सुविधा उन इकोनॉमी क्लास यात्रियों के लिए है, जो केवल केबिन बैग लेकर सफर करते हैं। यह नया किराया 1 जुलाई से एयरलाइन की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और कॉन्टैक्ट सेंटर के जरिए बुकिंग पर उपलब्ध होगा। इसके तहत 15 जुलाई या उसके बाद की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नॉन-स्टॉप उड़ानों की टिकट बुक की जा सकेगी।
फायदा
केबिन बैग वाले यात्रियों को मिलेगा फायदा
एयरलाइन के मुताबिक, इंडिगो लाइट में केवल वही सेवाएं शामिल होंगी, जिनका यात्री इस्तेमाल करना चाहता है। जो लोग चेक-इन बैगेज नहीं ले जाते, उन्हें अतिरिक्त सुविधाओं का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इससे यात्रा का खर्च कम रखने में मदद मिलेगी और यात्रियों को अपनी जरूरत के हिसाब से टिकट चुनने की सुविधा मिलेगी। यह विकल्प वयस्क और बच्चों, दोनों के लिए उपलब्ध रहेगा। इससे हल्के सामान के साथ सफर करने वाले यात्रियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
बुकिंग
कई तरह की बुकिंग पर होगा लागू
यह नया किराया वन-वे, राउंड ट्रिप और मल्टी-सिटी बुकिंग पर लागू होगा। यात्री इसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों नॉन-स्टॉप रूट्स पर चुन सकेंगे। एयरलाइन का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों को ज्यादा विकल्प देना और टिकट बुकिंग को उनकी जरूरत के अनुसार आसान बनाना है। नई योजना सीधे इंडिगो के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी और भविष्य में ज्यादा यात्रियों को आकर्षित करने में मदद करेगी।
अन्य बदलाव
ATF सस्ता, सरकार ने किए अन्य बदलाव
सरकार ने 1 जुलाई से घरेलू एयरलाइंस के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमत 5 रुपये प्रति लीटर घटाकर 110 रुपये प्रति लीटर कर दी है। पेट्रोल, डीजल और ATF पर निर्यात शुल्क में भी बदलाव किया गया है। सरकार ने मॉरीशस और मालदीव को भी उन देशों की सूची में शामिल किया है, जिन्हें इन निर्यात शुल्कों से छूट दी गई है। इससे कुछ अंतरराष्ट्रीय ईंधन कारोबार और विमानन क्षेत्र को भी राहत मिलने की उम्मीद है।