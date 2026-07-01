इंडिगो का नया किराया प्लान 'लाइट' लॉन्च, इन यात्रियों को मिलेगा फायदा

अन्य बदलाव

ATF सस्ता, सरकार ने किए अन्य बदलाव

सरकार ने 1 जुलाई से घरेलू एयरलाइंस के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमत 5 रुपये प्रति लीटर घटाकर 110 रुपये प्रति लीटर कर दी है। पेट्रोल, डीजल और ATF पर निर्यात शुल्क में भी बदलाव किया गया है। सरकार ने मॉरीशस और मालदीव को भी उन देशों की सूची में शामिल किया है, जिन्हें इन निर्यात शुल्कों से छूट दी गई है। इससे कुछ अंतरराष्ट्रीय ईंधन कारोबार और विमानन क्षेत्र को भी राहत मिलने की उम्मीद है।