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घरेलू एयरलाइंस के लिए हवाई ईंधन हुआ सस्ता, 5 रुपये प्रति लीटर घटी कीमत
घरेलू एयरलाइंस के लिए हवाई ईंधन हुआ सस्ता

घरेलू एयरलाइंस के लिए हवाई ईंधन हुआ सस्ता, 5 रुपये प्रति लीटर घटी कीमत

लेखन बिश्वजीत कुमार
Jul 01, 2026
10:15 am
क्या है खबर?

देश की घरेलू एयरलाइंस के लिए अच्छी खबर है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद घरेलू उड़ानों के लिए ATF की प्रभावी कीमत 110 रुपये प्रति लीटर हो गई है। विमानन कंपनियों के लिए ईंधन सबसे बड़े खर्चों में शामिल होता है, इसलिए इस फैसले से उन्हें कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

राहत

ईंधन सस्ता होने से कम होगा खर्च

ATF की कीमत घटने से एयरलाइंस की परिचालन लागत कम होने की संभावना है। विमानन क्षेत्र में ईंधन पर होने वाला खर्च कुल संचालन लागत का बड़ा हिस्सा होता है। ऐसे में ईंधन सस्ता होने से कंपनियों पर वित्तीय दबाव कुछ कम हो सकता है। इससे एयरलाइंस को अपनी सेवाएं बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी और आने वाले समय में इसका फायदा यात्रियों तक भी पहुंच सकता है।

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