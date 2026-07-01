घरेलू एयरलाइंस के लिए हवाई ईंधन हुआ सस्ता

घरेलू एयरलाइंस के लिए हवाई ईंधन हुआ सस्ता, 5 रुपये प्रति लीटर घटी कीमत

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:15 am Jul 01, 202610:15 am

क्या है खबर?

देश की घरेलू एयरलाइंस के लिए अच्छी खबर है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद घरेलू उड़ानों के लिए ATF की प्रभावी कीमत 110 रुपये प्रति लीटर हो गई है। विमानन कंपनियों के लिए ईंधन सबसे बड़े खर्चों में शामिल होता है, इसलिए इस फैसले से उन्हें कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।