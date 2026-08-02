इंडिगो ने नवी मुंबई से शारजाह तक शुरू की कार्गो उड़ान

इंडिगो ने नवी मुंबई से शारजाह तक शुरू की कार्गो उड़ान
इंडिगो ने हाल ही में नवी मुंबई के नए हवाई अड्डे से शारजाह के लिए पहली कार्गो उड़ान का संचालन शुरू किया है।
इस उड़ान में एयरबस A321 फ्रेटर का इस्तेमाल हुआ, जिसने ताजे फल-सब्जियां और दूसरे कई सामान शारजाह पहुंचाए।
इंडिगो के लिए यह एक अहम पड़ाव है क्योंकि इससे पहले वह मुंबई से सिर्फ कभी-कभार ही ऐसी उड़ानें संचालित करता था।
नियमित कार्गो उड़ान की योजना
इंडिगो की योजना अब नवी मुंबई से नियमित तौर पर कार्गो उड़ानें संचालित करने की है, ताकि वह भारत और पश्चिम एशिया के बीच मजबूत होती मांग और बेहतर किराए का पूरा फायदा उठा सके।
इस पहल से कंपनी अपने नेटवर्क को और बड़ा कर पाएगी। साथ ही अपने विमानों का ज्यादा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकेगी।
दूसरे एयरलाइंस भी इस नए हवाई अड्डे में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि यहां पर्याप्त पार्किंग, उपलब्ध स्लॉट्स और औद्योगिक केंद्रों तक आसान पहुंच है।
इन्हीं वजहों से यह मुंबई के भीड़भाड़ वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुकाबले एक ज्यादा सुविधाजनक और अच्छा विकल्प बन गया है।