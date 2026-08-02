इंडिगो ने नवी मुंबई से शारजाह तक शुरू की कार्गो उड़ान

इंडिगो की योजना अब नवी मुंबई से नियमित तौर पर कार्गो उड़ानें संचालित करने की है, ताकि वह भारत और पश्चिम एशिया के बीच मजबूत होती मांग और बेहतर किराए का पूरा फायदा उठा सके।

इस पहल से कंपनी अपने नेटवर्क को और बड़ा कर पाएगी। साथ ही अपने विमानों का ज्यादा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकेगी।

दूसरे एयरलाइंस भी इस नए हवाई अड्‌डे में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि यहां पर्याप्त पार्किंग, उपलब्ध स्लॉट्स और औद्योगिक केंद्रों तक आसान पहुंच है।

इन्हीं वजहों से यह मुंबई के भीड़भाड़ वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुकाबले एक ज्यादा सुविधाजनक और अच्छा विकल्प बन गया है।