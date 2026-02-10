इंडिगो ने पायलट की संख्या में इजाफा किया है

इंडिगो ने पायलट और क्रू स्टाफ में किया इजाफा, जानिए क्यों उठाया यह कदम

क्या है खबर?

इंडिगो ने उड़ान ड्यूटी समय सीमा (FDTL) मानदंडों के पूरा करने के लिए पायलट की भर्ती कर ली है। एयरलाइन ने क्रू बफर को बढ़ाकर 3 फीसदी कर दिया है और स्टैंडबाय पायलटों की संख्या को भी बढ़ाया है। इन सुधारों के कारण सरकारी अधिकारियों को उम्मीद है कि 10 फरवरी को FDTL छूट समाप्त होने पर न्यूनतम व्यवधान होगा। कंपनी की ओर से ये सुधारात्मक उपाय दिसंबर, 2025 में हुई एक बड़ी परिचालन गड़बड़ी के बाद किए गए हैं।