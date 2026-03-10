इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने दिया इस्तीफा, अब इन्हें मिली जिम्मेदारी

इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पीटर एल्बर्स ने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने बताया कि उनका इस्तीफा 10 मार्च, 2026 को बिजनेस घंटे खत्म होने के बाद प्रभावी हो गया। एल्बर्स पहले KLM रॉयल डच एयरलाइंस के CEO रह चुके हैं। उन्हें इंडिगो में कंपनी की आगे की ग्रोथ और इंटरनेशनल विस्तार को मजबूत करने के उद्देश्य से शामिल किया गया था और वह एयरलाइन के रणनीतिक विकास को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

वजह ऑपरेशनल संकट के बाद आया फैसला रिपोर्ट के मुताबिक, एल्बर्स का इस्तीफा एयरलाइन में पिछले कुछ महीनों से चल रहे ऑपरेशनल संकट के बाद आया है। दिसंबर, 2025 में कंपनी को DGCA के नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम नियमों का पालन न करने की वजह से हजारों फ्लाइट रद्द करनी पड़ी थीं। पायलटों की कमी के कारण 2 से 12 दिसंबर के बीच करीब 4,500 उड़ानें कैंसिल हुईं। इस वजह से कंपनी को यात्रियों को बड़ा रिफंड देना पड़ा और आर्थिक असर भी पड़ा है।

पदभार राहुल भाटिया संभालेंगे कंपनी का कामकाज एल्बर्स के इस्तीफे के बाद इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया फिलहाल कंपनी के मैनेजमेंट और ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभालेंगे। कंपनी ने कहा है कि यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक नए CEO की नियुक्ति नहीं हो जाती। बोर्ड के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने कहा कि राहुल भाटिया कंपनी के कल्चर को मजबूत करने और ऑपरेशनल व्यवस्था को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे। नए नेतृत्व के बारे में जल्द घोषणा होने की उम्मीद है।

