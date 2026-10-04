भारतटेक ने सरकार से की गिग वर्क्स पर लगने वाले टैक्स नियम को बदलने की मांग

भारतटेक का सुझाव है कि इस लेवी को इस तरह से बदला जाए कि यह केवल उसी रकम पर लगे, जो असल में गिग वर्कर्स को दी जाती है। उनका कहना है कि इससे सभी तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए यह व्यवस्था न्यायसंगत हो जाएगी और हर कंपनी की वास्तविक कर्मचारी संख्या के हिसाब से सही मदद मिल पाएगी।

अभी तक स्विगी और जोमैटो जैसी बड़ी फूड डिलीवरी कंपनियों की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन अगर, यह बदलाव होता है तो भारत में गिग वर्कर्स को मिलने वाले सहयोग के तरीके पर इसका बड़ा असर पड़ेगा।