सितंबर में थोक महंगाई दर 11.39 फीसदी हुई, अनुमानों को पीछे छोड़ा

सितंबर में थोक महंगाई दर 11.39 फीसदी हुई, अनुमानों को पीछे छोड़ा
बिज़नेस
भारत में सितंबर में थोक महंगाई बढ़कर 11.39 फीसदी हो गई है। यह अगस्त में 9.92 फीसदी थी। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाने-पीने की चीजों का महंगा होना है।
यह उछाल रॉयटर्स के अर्थशास्त्रियों के पोल अनुमान से भी ज्यादा है। रॉयटर्स ने सितंबर में थोक महंगाई 10.18 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था। इससे पता चलता है कि कीमतें जितनी सोची गई थीं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं।
ईंधन और बिजली 25.85 फीसदी हुई महंगी
ईंधन और बिजली की कीमतों में 25.85 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, वहीं खाने-पीने की चीजें और दूसरी जरूरी वस्तुओं के दाम भी काफी बढ़े हैं।
जानकारों का कहना है कि खराब मौसम और दुनियाभर के कई कारणों से खाने-पीने की चीजों के दाम अभी कुछ समय तक ऊंचे बने रह सकते हैं। इसका असर हमें आगे भी महसूस हो सकता है।