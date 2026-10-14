सितंबर में थोक महंगाई दर 11.39 फीसदी हुई, अनुमानों को पीछे छोड़ा

भारत में सितंबर में थोक महंगाई बढ़कर 11.39 फीसदी हो गई है। यह अगस्त में 9.92 फीसदी थी। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाने-पीने की चीजों का महंगा होना है।

यह उछाल रॉयटर्स के अर्थशास्त्रियों के पोल अनुमान से भी ज्यादा है। रॉयटर्स ने सितंबर में थोक महंगाई 10.18 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था। इससे पता चलता है कि कीमतें जितनी सोची गई थीं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं।