UPI के रोजाना लेन-देन में जबरदस्त उछाल, 80 करोड़ तक पहुंचा

सीतारमण ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि फिनटेक कैसे ज्यादा लोगों को क्रेडिट और निवेश जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद कर रहा है। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए 2022 में डाटा सेंटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया।

इसके अलावा, एक नया रिजर्व बैंक कैंपस भी तैयार हो रहा है। इसका मकसद RTGS और NEFT जैसे अहम पेमेंट सिस्टम पर नजर रखना, साइबर सुरक्षा पेशेवरों को प्रशिक्षण देना और साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डाटा सेंटर्स में विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए एक समर्पित शोध शाखा बनाना है।

साथ ही केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत में मौजूद डाटा सेंटर्स के जरिए ग्लोबल क्लाउड सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों के लिए टैक्स हॉलिडे का ऐलान किया गया है, जिससे आने वाले समय में डिजिटल अनुभव और भी बेहतर और आसान होने की उम्मीद है।