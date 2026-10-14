भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के पार

भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा इस साल 100 अरब डॉलर (करीब 9,500 अरब रुपये) के आंकड़े को पार कर गया है। 2026 की पहली 3 तिमाहियों के बाद यह 105.93 अरब डॉलर (करीब 10,000 अरब रुपये) पर पहुंच गया है।

दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान चीन को भारत के निर्यात में 40 फीसदी से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं चीन से होने वाला आयात भी 23.3 फीसदी बढ़कर 2026 के पहले 9 महीनों में 125.19 अरब डॉलर () हो गया।