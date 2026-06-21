वित्त समिति करेगी अर्थव्यवस्था पर बाहरी चुनौतियों के असर का मंथन  

RBI को अर्थव्यवस्था धीमी पड़ने का अनुमान

2025-26 के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.7 फीसदी रही, जो काफी मजबूत है। इसमें 2026 की शुरुआत में भी जोरदार उछाल देखने को मिला।

हालांकि, RBI का अनुमान है कि 2026-27 में अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है। केंद्रीय बैंक ने अगले साल के लिए 6.6 फीसदी की वृद्धि का अनुमान लगाया है। इस अनुमानित गिरावट की मुख्य वजह पश्चिम एशिया के संघर्षों के कारण बढ़ी हुई तेल और खाद की कीमतें बताई जा रही हैं।