2 साल तक भारतीय शेयर बेचने के बाद अब विदेशी निवेशक फिर से लौटने लगे हैं। वे भारत के मजबूत वित्तीय और घरेलू सेक्टर्स के साथ-साथ तेल की कीमतों में कमी की उम्मीद से भी आकर्षित हो रहे हैं।

एक्सिस कैपिटल के मुताबिक, यह रुझान जल्द ही भारत के इंडेक्स वेटेज को और ऊपर ले जा सकता है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक निवेशक AI पर बहुत ज्यादा निर्भर निवेश से दूर हट रहे हैं।

यह एक और संकेत है कि जब दुनियाभर में रुझान बदल रहे हैं, तब भी भारतीय बाजार मजबूती से खड़ा है।