भारतीय शेयरों में भारी निवेश से MSCI में 14.7 फीसदी हुई हिस्सेदारी
भारत ने वैश्विक निवेश के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है। MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में उसका हिस्सा बढ़कर 14.7 फीसदी हो गया है, जो इस महीने की शुरुआत से 4 फीसदी ज्यादा है।
यह उछाल भारतीय शेयरों में करीब 16 अरब डॉलर (करीब 1,400 अरब रुपये) के भारी निवेश के बाद आया है क्योंकि निवेशक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर केंद्रित बाजारों से हटकर नए मौके तलाश रहे हैं। भारत के उद्योगों की विविधता वैश्विक स्तर पर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है।
फिर से लौट रहे विदेशी निवेशक
2 साल तक भारतीय शेयर बेचने के बाद अब विदेशी निवेशक फिर से लौटने लगे हैं। वे भारत के मजबूत वित्तीय और घरेलू सेक्टर्स के साथ-साथ तेल की कीमतों में कमी की उम्मीद से भी आकर्षित हो रहे हैं।
एक्सिस कैपिटल के मुताबिक, यह रुझान जल्द ही भारत के इंडेक्स वेटेज को और ऊपर ले जा सकता है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक निवेशक AI पर बहुत ज्यादा निर्भर निवेश से दूर हट रहे हैं।
यह एक और संकेत है कि जब दुनियाभर में रुझान बदल रहे हैं, तब भी भारतीय बाजार मजबूती से खड़ा है।