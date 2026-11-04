सेवा क्षेत्र की वृद्धि 4 महीने के उच्च स्तर पर पहुंची, PMI हुआ 55.8
बिज़नेस
अक्टूबर में भारतीय सेवा उद्योग ने शानदार गति पकड़ी। इस महीने परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) 55.8 पर पहुंच गया, जो जून के बाद इसका सबसे अच्छा प्रदर्शन है।
इस तेजी का मुख्य कारण देश के भीतर लोगों और व्यवसायों द्वारा किया गया ज्यादा खर्च था, वहीं विदेशी बाजारों से मांग उतनी मजबूत नहीं रही।
भर्तियों की रफ्तार धीमी पड़ी
घरेलू मांग ने बाजार में रौनक बनाए रखी। इसके बावजूद नई नौकरियां देने की गति 10 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। सकारात्मक पहलू यह रहा कि महंगाई का दबाव कुछ कम हुआ।
कंपनियों के लिए लागत बढ़ने की रफ्तार कई सालों में सबसे कम दर्ज की गई। हालांकि, बिजली और परिवहन अब भी महंगे बने हुए हैं। कुल मिलाकर, भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सेवा दोनों क्षेत्र स्थिर गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन कारोबारी विश्वास इस समय थोड़ा सतर्क दिख रहा है।