सेवा क्षेत्र की वृद्धि 4 महीने के उच्च स्तर पर पहुंची, PMI हुआ 55.8

घरेलू मांग ने बाजार में रौनक बनाए रखी। इसके बावजूद नई नौकरियां देने की गति 10 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। सकारात्मक पहलू यह रहा कि महंगाई का दबाव कुछ कम हुआ।

कंपनियों के लिए लागत बढ़ने की रफ्तार कई सालों में सबसे कम दर्ज की गई। हालांकि, बिजली और परिवहन अब भी महंगे बने हुए हैं। कुल मिलाकर, भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सेवा दोनों क्षेत्र स्थिर गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन कारोबारी विश्वास इस समय थोड़ा सतर्क दिख रहा है।