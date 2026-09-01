भारत का सेवा निर्यात जुलाई में 38 अरब डॉलर के पार, RBI ने जारी किए आंकड़े

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में भारत का सेवा निर्यात सालाना 13.4 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 38.25 अरब डॉलर (करीब 3,600 अरब रुपये) तक पहुंच गया है।

इसी महीने आयात भी 19.1 फीसदी बढ़कर 20.61 अरब डॉलर (करीब 1,900 अरब रुपये) पर पहुंच गया। इस बढ़ोतरी के बाद भारत का व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) 17.65 अरब डॉलर (करीब 1,600 अरब रुपये) रहा।

अगर, जून के आंकड़ों से तुलना करें तो निर्यात में 5.2 फीसदी की वृद्धि हुई है, जबकि आयात 11.5 फीसदी बढ़ा है।