भारत के वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के GDP आंकड़े आज होंगे जारी

वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के आंकड़े सोमवार (31 अगस्त) को जारी किए जाएंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) शाम 4 बजे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) अनुमान जारी करेगा। निवेशक GDP के आंकड़ों पर बारीकी से नजर रखेंगे क्योंकि इनसे यह पता चलेगा कि भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और ग्लोबल ट्रेड में अनिश्चितता वाली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कैसा रहा?

CNBC-TV18 के सर्वे के अनुसार, इस बार 7.5 फीसदी विकास दर की उम्मीद है, लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं कि यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है।