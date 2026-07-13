अमेरिका-ईरान तनाव से भारत की तेल-LPG आपूर्ति पर संकट
बिज़नेस
अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव ने भारत की कच्चे तेल और LPG आयात को मुश्किल में डाल दिया है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर, यह तनाव बढ़ता है तो भारत को ईंधन के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं और सप्लाई में भी अड़चनें आ सकती हैं।
दुनियाभर में तेल और गैस की ढुलाई के लिए एक अहम समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य हाल ही में हुए हमलों के बाद अब और भी खतरनाक बन गया है।
दुनियाभर में तेल और गैस की ढुलाई के लिए एक अहम समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य हाल ही में हुए हमलों के बाद अब और भी खतरनाक बन गया है।
भारतीय नाविकों की सुरक्षा की चिंता
ऊर्जा अर्थशास्त्री किरित पारिख ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा के महत्व पर बल दिया है, खासकर हाल ही में एक मालवाहक जहाज पर 11 भारतीय नाविकों के खतरे में पड़ने की घटना के बाद।
उन्होंने यह अपील की है कि टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही के लिए कूटनीतिक स्तर पर मजबूत प्रयास किए जाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल के मुकाबले LPG के लिए खाड़ी देशों पर भारत की ज्यादा निर्भरता चिंता का विषय है क्योंकि सप्लाई में थोड़ी-सी भी रुकावट आने पर मैन्युफैक्चरिंग पर तुरंत असर पड़ सकता है।
उद्योग जगत ईंधन का स्टॉक बढ़ाने और ऊर्जा के नए स्रोत खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लंबे समय तक स्थिरता बनाए रखने के लिए पाइप से आने वाली गैस (PNG) तक तेज पहुंच बनाना अभी भी जरूरी है।