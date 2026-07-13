अमेरिका-ईरान तनाव से भारत की तेल-LPG आपूर्ति पर संकट

ऊर्जा अर्थशास्त्री किरित पारिख ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा के महत्व पर बल दिया है, खासकर हाल ही में एक मालवाहक जहाज पर 11 भारतीय नाविकों के खतरे में पड़ने की घटना के बाद।

उन्होंने यह अपील की है कि टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही के लिए कूटनीतिक स्तर पर मजबूत प्रयास किए जाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल के मुकाबले LPG के लिए खाड़ी देशों पर भारत की ज्यादा निर्भरता चिंता का विषय है क्योंकि सप्लाई में थोड़ी-सी भी रुकावट आने पर मैन्युफैक्चरिंग पर तुरंत असर पड़ सकता है।

उद्योग जगत ईंधन का स्टॉक बढ़ाने और ऊर्जा के नए स्रोत खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लंबे समय तक स्थिरता बनाए रखने के लिए पाइप से आने वाली गैस (PNG) तक तेज पहुंच बनाना अभी भी जरूरी है।