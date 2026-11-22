अक्टूबर, 2025 में कच्चे तेल के आयात पर 19.5 अरब डॉलर (करीब 1,800 अरब रुपये) खर्च हुए, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुना था।

हालांकि, इस दौरान आयात की मात्रा में 11 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया, वहीं LNG के आयात पर 1.3 अरब डॉलर (करीब 120 अरब रुपये) का खर्च आया।

दूसरी ओर, अक्टूबर, 2025 में भारत ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से 6.3 अरब डॉलर (करीब 550 अरब रुपये) कमाए। इससे थोड़ी राहत मिली, लेकिन कुल खर्च में हुई बढ़ोतरी की भरपाई नहीं हो पाई।

एक और दिलचस्प बात यह है कि LPG का इस्तेमाल 12 फीसदी से ज्यादा घट गया, वहीं ऑटो LPG की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली, जो देशभर में बदलती ऊर्जा आदतों की ओर इशारा करता है।