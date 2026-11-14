इन 5 सेक्टर्स की बदौलत भारत का व्यापारिक निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

अक्टूबर में भारत का व्यापारिक निर्यात 49.47 अरब डॉलर (करीब 4,700 अरब रुपये) के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। इस बढ़ोतरी में मुख्य रूप से 5 सेक्टर्स- इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रत्न और आभूषण, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों का हाथ रहा है।

अक्टूबर में भारत के व्यापारिक निर्यात में हुई बढ़ोतरी में इन सेक्टर्स का लगभग 83 फीसदी योगदान रहा।

इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में 36 फीसदी का उछाल आया, वहीं पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 140.2 फीसदी बढ़ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली, जो पिछले साल के मुकाबले 62.7 फीसदी ज्यादा रहा।