भारत का निर्यात 30 फीसदी बढ़कर 89.99 अरब डॉलर के पार

पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 140.21 प्रतिशत बढ़कर दोगुने से भी ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर भी पीछे नहीं रहा और इसमें 62.70 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी देखी गई।

रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, रसायन, अनाज और हस्तशिल्प जैसे उत्पादों में भी अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। आयात में भी 16.58 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण अक्टूबर के लिए भारत का व्यापार घाटा 20.09 अरब डॉलर (करीब 1,900 अरब रुपये) रहा।

इसके बावजूद, यह आंकड़ा बताता है कि वैश्विक बाजारों में चुनौतियां होने के बावजूद भी भारतीय उत्पादों की मांग बनी हुई है।