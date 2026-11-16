भारत का निर्यात 30 फीसदी बढ़कर 89.99 अरब डॉलर के पार

भारत का निर्यात 30 फीसदी बढ़कर 89.99 अरब डॉलर के पार
भारत का निर्यात इस अक्टूबर में लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 89.99 अरब डॉलर (करीब 8,500 अरब रुपये) पर पहुंच गया।
यह पिछले साल इसी महीने के 69.27 अरब डॉलर (करीब 6,500 अरब रुपये) से काफी ज्यादा है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 13 नवंबर को आंकड़े जारी कर बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जबरदस्त बिक्री की वजह से ही निर्यात में यह उछाल आया है।
पेट्रोलियम निर्यात दोगुने से भी ज्यादा बढ़े
पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 140.21 प्रतिशत बढ़कर दोगुने से भी ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर भी पीछे नहीं रहा और इसमें 62.70 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी देखी गई।
रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, रसायन, अनाज और हस्तशिल्प जैसे उत्पादों में भी अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। आयात में भी 16.58 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण अक्टूबर के लिए भारत का व्यापार घाटा 20.09 अरब डॉलर (करीब 1,900 अरब रुपये) रहा।
इसके बावजूद, यह आंकड़ा बताता है कि वैश्विक बाजारों में चुनौतियां होने के बावजूद भी भारतीय उत्पादों की मांग बनी हुई है।