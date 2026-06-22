NSE और जियो के IPO से भारत की डिजिटल और आर्थिक तरक्की होगी मजबूत

NSE बेचेगी 6 फीसदी हिस्सेदारी

NSE अपने ऑफर फोर सेल (OFS) के तहत शेयरधारकों को 6 फीसदी शेयर बेचने का मौका देगा। इससे कंपनी 30,000 करोड़ रुपये तक जुटा सकती है और एक्सचेंज का मूल्यांकन 5 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।

दूसरी ओर, जियो 27 करोड़ नए शेयर जारी करने की योजना बना रही है। इसका लक्ष्य 34,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाना है, जिससे इसका मूल्यांकन 65 से 70 अरब डॉलर (करीब 6,100-7,100 अरब रुपये) के बीच पहुंच सकता है।

ये दोनों कंपनियां भारत के आर्थिक बदलाव को गति दे रही हैं। NSE अपने मजबूत मुनाफे के साथ बाजार की अग्रणी कंपनी के रूप में उभर रही है, वहीं जियो टेलीकॉम से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और एंटरप्राइज तकनीक के क्षेत्र में अपना विस्तार कर रही है।