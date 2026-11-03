2033 तक भारत में माचा का कारोबार दोगुना होने का अनुमान

माचा को लेकर लोगों की उत्सुकता तेजी से बढ़ रही है। गूगल पर 'माचा कैसे बनाएं' और 'माचा प्रोटीन' जैसी चीजों को खोजने वालों की संख्या में 1,300 फीसदी और 2,500 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है।

मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली के 'सबको' जैसे कैफे में तो औसतन 24 फीसदी पेय पदार्थों की बिक्री अब माचा से बनी चीजों की हो रही है।

जैसे-जैसे लोग इसे ज्यादा आजमा रहे हैं, यह केवल महंगे कैफे तक सीमित नहीं रह गया है। अब यह चलन स्टोर पर मिलने वाले पैकेज्ड मिक्स में भी दिखने लगा है, जिससे माचा की लहर में शामिल होना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है।