अगस्त में मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार 5 साल के निचले स्तर पर पहुंची

PMI मैन्युफैक्चरिंग सर्वे में कहा गया है कि कंपनियों ने (अगस्त में) मांग में नरमी की सूचना दी, जिसके कारण खरीदारी के स्तर और स्टॉक में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी रही, साथ ही रोजगार में भी मामूली गिरावट आई।”



अगस्त में भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्शन वॉल्यूम में जोरदार बढ़ोतरी जारी रही, लेकिन यह ग्रोथ पिछले 5 सालों के सबसे निचले स्तर पर आ गई। सर्वे के मुताबिक, कंपनियों ने इस सुस्ती की वजह कमजाेर मांग और नए ऑर्डर वॉल्यूम में सीमित बढ़ोतरी को बताया।



ईंधन के बढ़ते दामों के बावजूद कंपनियों ने नए कर्मचारियों की भर्ती जारी रखी। हालांकि, पिछले महीने के मुकाबले यह रफ्तार थोड़ी कम थी।