भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र ने पकड़ी रफ्तार, PMI 57.6 पर पहुंचा
लेखन दिनेश चंद शर्मा
नवंबर में भारत के विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र ने फरवरी के बाद से सबसे शानदार प्रदर्शन किया है क्योंकि इसका परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) बढ़कर 57.6 हो गया है।
भले ही सर्विसेज सेक्टर की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इस मजबूती ने निजी क्षेत्र की गतिविधियों को लगभग स्थिर बनाए रखने में मदद की।
वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत मजबूत
यह उछाल बताता है कि दुनियाभर में अस्थिरता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे मजबूती से टिकी रह सकती है।
अभी भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज्यादा जोर दे रहा है, जबकि दूसरे देशों में अलग-अलग तरह के नतीजे दिख रहे हैं। अमेरिका में खर्च लगातार बना हुआ है और यूरोप में महंगाई घट रही है। यह साफ दिखाता है कि हर देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की गति और तरीका अलग-अलग है।