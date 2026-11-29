यह उछाल बताता है कि दुनियाभर में अस्थिरता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे मजबूती से टिकी रह सकती है।

अभी भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज्यादा जोर दे रहा है, जबकि दूसरे देशों में अलग-अलग तरह के नतीजे दिख रहे हैं। अमेरिका में खर्च लगातार बना हुआ है और यूरोप में महंगाई घट रही है। यह साफ दिखाता है कि हर देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की गति और तरीका अलग-अलग है।