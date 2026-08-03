भारतीय मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार 5 साल के निचले स्तर पर फिसली

घरेलू मांग में कमी आने से नए ऑर्डर्स और कर्मचारियों की भर्ती दोनों में साफ तौर पर गिरावट दर्ज की गई। कंपनियों ने बाजार की मुश्किल परिस्थितियों और खरीदारों की घटती दिलचस्पी को इसका कारण बताया। इसी वजह से उन्होंने खरीदारी और नौकरियों में कटौती की। दूसरी ओर, निर्यात ऑर्डर्स में बढ़ोतरी हुई।

कनाडा, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों से मिली मजबूत मांग के कारण यह संभव हो पाया। सप्लाई चेन में भी सुधार देखा गया, जिससे मैन्युफैक्चरर्स के लिए इंवेंट्री फिर से जमा करना आसान हो गया और इनपुट लागत में भी थोड़ी कमी आई।