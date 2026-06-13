युवाओं की बदौलत भारत का लाइव मनोरंजन बाजार 13,000 करोड़ रुपये के पार

भारतीय संगीत पर्यटन को दे रहा बढ़ावा

संगीत समारोहों में शामिल होने के लिए दूर-दूर तक सफर करना हो या किसी बड़े कलाकार के शो के लिए महीनों पैसे जोड़ना हो, आज के नौजवान संस्कृति पर होने वाले खर्च के तरीके को बदल रहे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह चलन अब यहीं रहने वाला है। कोविड के बाद लाइव कार्यक्रमों की बढ़ती मांग और संगीत पर्यटन के बढ़ते चलन की वजह से लाइव मनोरंजन पूरे देश में पर्यटन और मेहमाननवाज़ी के क्षेत्र को भी सशक्त कर रहा है।