युवाओं की बदौलत भारत का लाइव मनोरंजन बाजार 13,000 करोड़ रुपये के पार
भारत का लाइव मनोरंजन क्षेत्र इन दिनों खूब फल-फूल रहा है। इसमें संगीत कार्यक्रम, त्यौहार, खेल और यहाँ तक कि भजन क्लबिंग जैसे आयोजन शामिल हैं।
हाल ही में इस बाजार ने 13,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और उम्मीद है कि 2028 तक यह बढ़कर करीब 19,600 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।
इस बढ़त की मुख्य वजह आज के नौजवान हैं, जो भौतिक चीजों के बजाय नए अनुभवों को तरजीह दे रहे हैं।
भारतीय संगीत पर्यटन को दे रहा बढ़ावा
संगीत समारोहों में शामिल होने के लिए दूर-दूर तक सफर करना हो या किसी बड़े कलाकार के शो के लिए महीनों पैसे जोड़ना हो, आज के नौजवान संस्कृति पर होने वाले खर्च के तरीके को बदल रहे हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह चलन अब यहीं रहने वाला है। कोविड के बाद लाइव कार्यक्रमों की बढ़ती मांग और संगीत पर्यटन के बढ़ते चलन की वजह से लाइव मनोरंजन पूरे देश में पर्यटन और मेहमाननवाज़ी के क्षेत्र को भी सशक्त कर रहा है।