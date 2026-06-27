क्या साइबर सुरक्षा के मामले में पिछड़ रहीं भारतीय IT कंपनियां?

एक्सेंचर ने किए करीब 350 अरब रुपये खर्च

दूसरी तरफ, एक्सेंचर साइबर सुरक्षा को लेकर काफी गंभीरता दिख रहा है। उसने हाल ही में 3 साइबर सुरक्षा कंपनियों के अधिग्रहण पर 4.2 अरब डॉलर (करीब 350 अरब रुपये) खर्च किए हैं और अब इस क्षेत्र में उसके पास 19,000 से ज्यादा विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आने के बाद से साइबर हमले तेज और जटिल होते जा रहे हैं।

ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय IT कंपनियों को इस दिशा में अपनी तैयारी बेहतर करनी होगी, वरना वे बहुत पीछे रह जाएंगी। एक ऐसे दौर में जहां डिजिटल सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, यह बदलाव बेहद जरूरी है।