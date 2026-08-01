GST से भारत के खजाने में आए 2.11 लाख करोड़ रुपये

जुलाई में देश का वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह 2.11 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह पिछले साल के मुकाबले 15.4 फीसदी ज्यादा है।

इस बढोतरी की मुख्य वजह घरेलू खर्च में वृद्धि और आयात पर लगने वाले करों में हुई बड़ी बढोतरी रही। रिफंड घटाने के बाद शुद्ध GST राजस्व 1.81 लाख करोड़ रुपये रहा, जो लगातार मजबूत वृद्धि दिखा रहा है।