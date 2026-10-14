AI और मशीन लर्निंग में है अच्छी पकड़ तो IT-BPM सेक्टर में नौकरी पाना आसान

2027 तक इस सेक्टर में 2.1 लाख नई भर्तियां होने की संभावना है। इनमें से ज्यादातर नौकरियां IT सर्विस देने वाली कंपनियों में होंगी। अब केवल कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के बजाय कंपनियां टियर-2 और टियर-3 शहरों से खास कौशल वाले लोगों को नौकरी पर रखने पर भी ध्यान दे रही हैं।

अगर, आपको AI की अच्छी समझ है तो शुरुआती वेतन सालाना 22 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। इससे पता चलता है कि ये एडवांस कौशल अब कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं।