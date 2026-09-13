IBBI अब व्यक्तिगत गारंटर की मनमर्जी पर लगाएगी लगाम

अब लेनदारों को हर कर्ज वापसी योजना का अपना व्यावसायिक मूल्यांकन विस्तार से बताना होगा। यह खास तौर पर तब जरूरी होगा, जब कर्ज वापसी की रकम तय किए गए दावों से काफी कम हो।

अगर, गारंटर्स ने कोई संदिग्ध लेन-देन या कम दाम पर कोई सौदा किया है तो उसकी जांच विशेषज्ञ करेंगे और ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कुल मिलाकर, इन बदलावों का मकसद व्यक्तिगत गारंटर्स से जुड़े नियमों को कंपनियों के लिए बने नियमों के बराबर लाना है। इससे पूरी प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बन सकेगी।