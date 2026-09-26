भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को लगा 4.9 अरब डॉलर का झटका
भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.9 अरब डॉलर (करीब 450 अरब रुपये) की कमी आई है। 11 सितंबर को खत्म हुए सप्ताह के आंकड़ों के मुताबिक, यह अब 780.7 अरब डॉलर (करीब 74,000 अरब रुपये) पर पहुंच गया है।
इस गिरावट की मुख्य वजह सोने के भंडार की कीमत में 2.6 अरब डॉलर (करीब 245 अरब रुपये) की बड़ी कमी रही है। विश्लेषकों का मानना है कि शायद विदेशों से आने वाले ज्यादातर लंबित विदेशी मुद्रा डिपॉजिट की अदला-बदली पहले ही हो चुकी थी।
रुपये में गिरावट रोकने के लिए बेचे डॉलर
रुपये को और ज्यादा कमजोर होने से रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बाजार में डॉलर बेचे, जिसके चलते उसके विदेशी मुद्रा एसेट्स में 2.4 अरब डॉलर (करीब 220 अरब रुपये) की कमी आ गई। अब यह घटकर 645.7 अरब डॉलर (करीब 61,000 अरब रुपये) रह गया है।
हालांकि, इस हालिया गिरावट के बावजूद जून से अब तक भारत के भंडार में करीब 99 अरब डॉलर (करीब 9,400 अरब रुपये) की बढ़ोतरी हुई है।