भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को लगा 4.9 अरब डॉलर का झटका

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.9 अरब डॉलर (करीब 450 अरब रुपये) की कमी आई है। 11 सितंबर को खत्म हुए सप्ताह के आंकड़ों के मुताबिक, यह अब 780.7 अरब डॉलर (करीब 74,000 अरब रुपये) पर पहुंच गया है।

इस गिरावट की मुख्य वजह सोने के भंडार की कीमत में 2.6 अरब डॉलर (करीब 245 अरब रुपये) की बड़ी कमी रही है। विश्लेषकों का मानना है कि शायद विदेशों से आने वाले ज्यादातर लंबित विदेशी मुद्रा डिपॉजिट की अदला-बदली पहले ही हो चुकी थी।