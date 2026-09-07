भारत में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर के करीब, क्या महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?
भारत के लिए कच्चे तेल का आयात मूल्य बढ़कर 99.35 डॉलर (करीब 9,400 रुपये) प्रति बैरल हो गया है, जो पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है।
जल्द ही यह 100 डॉलर (करीब 9,500 रुपये) का आंकड़ा भी पार कर सकता है। इस बढ़ोतरी की वजह वैश्विक तनाव (अमेरिका-ईरान के बीच चल रही तनातनी) और तेल बाजारों में बनी अस्थिरता है। इन हालात के चलते भारत के लिए कच्चे तेल का आयात महंगा हो गया है।
बढ़ रही है ईंधन की मांग
हाल के दिनों में वैश्विक तेल कीमतों में 9 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है। इसी के साथ ब्रेंट क्रूड का दाम 96.28 (करीब 9,150 रुपये) डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है।
अपने देश में पेट्रोल और डीजल की मानक कीमतों में भी उछाल आया है। ईंधन की मांग लगातार बढ़ रही है। पिछले साल अगस्त के मुकाबले इस साल इसी महीने में पेट्रोल की खपत में करीब 8 फीसदी का उछाल देखा गया। जानकारों का मानना है कि अगर, कच्चे तेल की ये ऊंची कीमतें बनी रहती हैं तो आने वाले समय में पेट्रोल पंपों पर भी दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि, अभी तक देश में ईंधन की कीमतों में बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।