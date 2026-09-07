भारत में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर के करीब, क्या महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?

हाल के दिनों में वैश्विक तेल कीमतों में 9 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है। इसी के साथ ब्रेंट क्रूड का दाम 96.28 (करीब 9,150 रुपये) डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है।

अपने देश में पेट्रोल और डीजल की मानक कीमतों में भी उछाल आया है। ईंधन की मांग लगातार बढ़ रही है। पिछले साल अगस्त के मुकाबले इस साल इसी महीने में पेट्रोल की खपत में करीब 8 फीसदी का उछाल देखा गया। जानकारों का मानना है कि अगर, कच्चे तेल की ये ऊंची कीमतें बनी रहती हैं तो आने वाले समय में पेट्रोल पंपों पर भी दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि, अभी तक देश में ईंधन की कीमतों में बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।