भारत में कच्चा तेल मार्च के बाद उच्च स्तर पर पहुंचा, 131 डॉलर हुई कीमत

कच्चे तेल के दाम आसमान छूने के बाद भी देश के बड़े शहरों में ईंधन के दाम स्थिर बने हुए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है। अगर, कच्चे तेल के ऊंचे दाम लंबे समय तक बने रहते हैं तो इसका सीधा असर तेल कंपनियों पर दिख सकता है।

इससे आम लोगों के लिए परिवहन की लागत बढ़ सकती है और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी महंगी हो सकती हैं क्योंकि अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति पहले ही 4.82 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई थी।