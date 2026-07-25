भारत में एक दिन में 11 फीसदी महंगा हुआ कच्चा तेल

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 90 फीसदी हिस्सा बाहर से मंगाता है। इसलिए, दुनियाभर में तेल की कीमतों में होने वाली बढ़त का सीधा असर यहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ता है।

जुलाई में डीजल की औसत कीमत बढ़कर 129.8 डॉलर (करीब 12,000 रुपये) प्रति बैरल हो गई, जो जून से काफी अधिक थी।

दूसरी तरफ, पेट्रोल की कीमत में मामूली गिरावट आई, लेकिन यह फिर भी 103.3 डॉलर प्रति बैरल के ऊंचे स्तर पर बनी रही।

अगर, यही रुझान जारी रहा तो आगे चलकर पेट्रोल-डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिछले मई में तेल कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए कीमतों में करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी।