भारत का कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बाजार 2030 तक जा सकता है 3 लाख करोड़ रुपये के पार

2030 तक इन उत्पादों के ज्यादातर पार्ट्स (लगभग 80 फीसदी) भारत में ही बनने लगेंगे। इनमें टीवी पैनल और AC कंप्रेसर जैसे खास पार्ट्स भी शामिल हैं, लेकिन अभी भी वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी एक फीसदी से कम है।

रिपोर्ट का कहना है कि दुनियाभर में प्रतिस्पर्धा करने के लिए देश में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) में ज्यादा निवेश करना जरूरी है। रिपोर्ट बताती है कि भारत की शीर्ष कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां फिलहाल अपने राजस्व का एक फीसदी से भी कम हिस्सा R&D पर खर्च करती हैं।