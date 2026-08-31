भारत के नारियल के निर्यात में वित्त वर्ष 2026 में 62 फीसदी उछाल
बिज़नेस
वित्तीय वर्ष 2026 में भारत के नारियल निर्यात में 62 फीसदी का जबरदस्त उछाल देखा गया, जो बढ़कर 7,038.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह नारियल से बना एक्टिवेटेड कार्बन है, जिसकी पूरी दुनिया में खासी मांग है और अकेले इसी से 4,688.89 करोड़ रुपये की कमाई हुई है।
155 से अधिक देशों में भेजे जा रहे नारियल उत्पाद
एक्टिवेटेड कार्बन का इस्तेमाल पानी और हवा को फिल्टर करने, सोने की खदानों में और कॉस्मेटिक उत्पादों में भी होता है। बेहतर प्रोसेसिंग और बढ़ते वैश्विक समझौतों के कारण अब भारत अपने नारियल उत्पादों को 155 से ज्यादा देशों में निर्यात कर रहा है। इनमें अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), जर्मनी और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं।
CDB की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) दीपा डी नायर का कहना है कि आधुनिक सुधार और पौधे-आधारित भोजन का बढ़ता चलन वैश्विक पटल पर भारत की पहचान मजबूत कर रहा है।