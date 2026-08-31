भारत के नारियल के निर्यात में वित्त वर्ष 2026 में 62 फीसदी उछाल

एक्टिवेटेड कार्बन का इस्तेमाल पानी और हवा को फिल्टर करने, सोने की खदानों में और कॉस्मेटिक उत्पादों में भी होता है। बेहतर प्रोसेसिंग और बढ़ते वैश्विक समझौतों के कारण अब भारत अपने नारियल उत्पादों को 155 से ज्यादा देशों में निर्यात कर रहा है। इनमें अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), जर्मनी और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं।

CDB की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) दीपा डी नायर का कहना है कि आधुनिक सुधार और पौधे-आधारित भोजन का बढ़ता चलन वैश्विक पटल पर भारत की पहचान मजबूत कर रहा है।