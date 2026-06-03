CMR ग्रीन टेक्नोलॉजीज का 630 करोड़ रुपये का IPO खुला, 10 जून को होगा सूचीबद्ध
भारत की सबसे बड़ी एल्युमीनियम रिसाइकिलिंग कंपनी CMR ग्रीन टेक्नोलॉजीज ने अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) सब्सक्रिप्शन के लिए खोल दिया है।
कंपनी ने अपने प्रति शेयर की कीमत 182 से 192 रुपये रखी है और निवेशक कम से कम 78 शेयरों के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, IPO के बंद होने की तारीख अभी बताई नहीं गई है, लेकिन 10 जून को शेयर बाजार में लिस्टिंग होने की उम्मीद है। इस पूरे इश्यू का साइज 630.62 करोड़ रुपये है।
बड़े एंकर निवेशकों ने दिया साथ
SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड और गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े नामों ने पहले ही एंकर इन्वेस्टर्स के तौर पर इसमें निवेश कर दिया है।
CMR की 13 फैक्ट्रियां हैं, जहां से वह होंडा कार्स इंडिया और हीरो मोटोकॉर्प जैसी बड़ी ऑटो कंपनियों को रिसाइकिल किया हुआ एल्युमीनियम सप्लाई करती है।
कंपनी की विकास क्षमता को देखते हुए SBI सिक्योरिटीज ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी है। यही वजह है कि यह IPO शेयर बाजार में निवेशकों का ध्यान खींच रहा है, खासकर उन लोगों का जो ग्रीन टेक्नोलॉजी या ऑटो सेक्टर में दिलचस्पी रखते हैं।