CMR ग्रीन टेक्नोलॉजीज का 630 करोड़ रुपये का IPO खुला, 10 जून को होगा सूचीबद्ध  

बड़े एंकर निवेशकों ने दिया साथ

SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड और गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े नामों ने पहले ही एंकर इन्वेस्टर्स के तौर पर इसमें निवेश कर दिया है।

CMR की 13 फैक्ट्रियां हैं, जहां से वह होंडा कार्स इंडिया और हीरो मोटोकॉर्प जैसी बड़ी ऑटो कंपनियों को रिसाइकिल किया हुआ एल्युमीनियम सप्लाई करती है।

कंपनी की विकास क्षमता को देखते हुए SBI सिक्योरिटीज ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी है। यही वजह है कि यह IPO शेयर बाजार में निवेशकों का ध्यान खींच रहा है, खासकर उन लोगों का जो ग्रीन टेक्नोलॉजी या ऑटो सेक्टर में दिलचस्पी रखते हैं।