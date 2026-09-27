हर साल 17 फीसदी की तेजी से बढ़ रहा भारत का आयुष सेक्टर

आयुष केवल सेहत और अच्छे लाइफस्टाइल के नए रुझानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह देश में बड़े अवसर भी पैदा कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक, 2047 तक यह सेक्टर 318 अरब डॉलर (करीब 30,000 अरब रुपये) तक पहुंच सकता है और इससे लगभग 17.6 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। इस सेक्टर की ज्यादातर कमाई क्लीनिक और डे-केयर सेंटर से होती है, जिसमें आयुर्वेद सबसे आगे है।

जानकारों का मानना है कि अगर, डिजिटल कौशल और वैश्विक मानकों को बेहतर बनाया जाए तो आयुष भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में और भी ऊंचाई पर पहुंच सकता है।