त्योहारी सीजन में 40 फीसदी महंगा पड़ेगा नया लैपटॉप खरीदना

महंगी मेमोरी चिप्स की वजह से इस साल लैपटॉप की कीमतें करीब 40 फीसदी तक बढ़ गई हैं। अब एंट्री-लेवल मॉडल भी करीब 30,000 रुपये की बजाय 50,000 रुपये से शुरू हो रहे हैं।

मिड-रेंज के लैपटॉप भी अब 80,000 रुपये तक पहुंच गए हैं। IDC इंडिया के नवकेंदर सिंह बताते हैं कि किसी लैपटॉप को बनाने में लगने वाली कुल लागत में RAM और SSD का खर्च अब आधा हो गया है।

यह सीधे तौर पर मेमोरी चिप संकट की तरफ इशारा करता है। यहां तक कि स्वतंत्र स्टोर भी अभी तक स्टॉक की कमी से जूझ रहे हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि 2027 के मध्य तक लैपटॉप की कीमतें 15 से 20 फीसदी और बढ़ सकती हैं।