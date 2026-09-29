बॉन्ड यील्ड में 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद गिरावट

हालात को स्थिर रखने के लिए भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2027 के बाकी बचे हिस्से के लिए अपनी उधारी का लक्ष्य 7.86 लाख करोड़ रुपये तय किया है। यह पूरे साल के बजट में तय सीमा के भीतर ही है।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों में मौजूद अतिरिक्त नकदी को कम करने के लिए इस साल एक लाख करोड़ रुपये के बॉन्ड बेचे हैं।

यह एक दशक से भी ज्यादा समय में सबसे ज्यादा है। फिर भी वैश्विक अनिश्चितताओं और महंगाई के बने रहने के कारण बॉन्ड यील्ड फिलहाल ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती है।