11 देशों में चलता है भारत का UPI, हर जगह नहीं मिलेगी एक जैसी सुविधा
भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) अब 11 देशों में अपनी सेवाएं दे रहा है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सिंगापुर, फ्रांस और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं।
हालांकि, UPI से आप क्या-क्या कर पाएंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस देश में हैं?
कुछ जगहों पर आप दुकानों पर पेमेंट कर पाएंगे, वहीं कुछ देशों में सिर्फ एक से दूसरे देश पैसे भेजे जा सकते हैं।
अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो अपने डेस्टिनेशन पर जाने से पहले यह जान लेना बेहतर रहेगा कि वहां यूपीआई कैसे काम करता है।
9 देश स्वीकार करते हैं UPI मर्चेंट पेमेंट
आप 9 देशों में UPI से मर्चेंट पेमेंट कर सकते हैं। इनमें भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, कतर, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE और कंबोडिया शामिल हैं। कंबोडिया जून में अपने KHQR सिस्टम के साथ इसमें जुड़ा है।
दूसरी तरफ, ग्रीस और मालदीव में अभी यह सुविधा नहीं है। इन देशों में फिलहाल केवल एक से दूसरे देश पैसे भेजे जा सकते हैं।
यह भी ध्यान रखें कि जिन देशों में मर्चेंट पेमेंट की सुविधा है, वहां भी हर जगह UAE स्वीकार नहीं किया जाता।