11 देशों में चलता है भारत का UPI, हर जगह नहीं मिलेगी एक जैसी सुविधा

भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) अब 11 देशों में अपनी सेवाएं दे रहा है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सिंगापुर, फ्रांस और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं।

हालांकि, UPI से आप क्या-क्या कर पाएंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस देश में हैं?

कुछ जगहों पर आप दुकानों पर पेमेंट कर पाएंगे, वहीं कुछ देशों में सिर्फ एक से दूसरे देश पैसे भेजे जा सकते हैं।

अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो अपने डेस्टिनेशन पर जाने से पहले यह जान लेना बेहतर रहेगा कि वहां यूपीआई कैसे काम करता है।