शेयर बाजार: निफ्टी में 100 अंकों की गिरावट, 23,700 से नीचे गिरा

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार (8 सितंबर) को गिरावट देखने को मिल रही है। वीकली एक्सपायरी सेशन में निफ्टी 50 इंडेक्स लगभग 100 अंक गिर गया है, जबकि इसने ऊपर की ओर सभी संभावित सपोर्ट लेवल तोड़ दिए थे। निफ्टी 50 इंडेक्स अब 23,700 के स्तर से नीचे आ गया है।

3 अगस्त को इंडेक्स 24,774 के हाई पर था और अब यह ठीक 1,000 अंक नीचे आ गया है। 24,350 के लेवल से इंडेक्स 24,200 और 24,000 के नीचे गिरा और अब 23,800 के निशान के भी नीचे बंद हुआ है।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और निवेशकों के मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों की तरफ ध्यान देने की वजह से बड़ी कंपनियों के शेयरों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।