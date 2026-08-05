कच्चे तेल में गिरावट से सेंसेक्स 79,000 पार छलांग, रुपये को मिली मजबूती

2 सप्ताह में कच्चे तेल की कीमतों में 22 फीसदी से ज्यादा की कमी आना भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रुपया मजबूत हो सकता है और देश में विदेशी निवेश भी बढ़ सकता है।

रुपया भी डॉलर के मुकाबले 94.92 पर मजबूत होकर खुला।

इससे पता चलता है कि निवेशक अभी भारत की आर्थिक स्थिरता पर भरोसा कर रहे हैं। हालांकि, कुछ विश्लेषकों ने यह चेतावनी भी दी है कि कच्चे तेल की यह कम कीमत शायद हमेशा बनी न रहे।