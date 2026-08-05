कच्चे तेल में गिरावट से सेंसेक्स 79,000 पार छलांग, रुपये को मिली मजबूती
बुधवार (5 अगस्त) को भारतीय शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 450 अंक से ज्यादा उछलकर 79,055.38 पर पहुंच गया और निफ्टी 24,669.20 पर खुला।
इस तेजी की मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की उम्मीद और दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट है।
होर्मुज जलडमरूमध्य के दोबारा खुलने की खबर आने के बाद ब्रेंट क्रूड का दाम 80 डॉलर (करीब 7,600 रुपये) प्रति बैरल के नीचे आ गया।
कच्चे तेल में 22 फीसदी की गिरावट
2 सप्ताह में कच्चे तेल की कीमतों में 22 फीसदी से ज्यादा की कमी आना भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रुपया मजबूत हो सकता है और देश में विदेशी निवेश भी बढ़ सकता है।
रुपया भी डॉलर के मुकाबले 94.92 पर मजबूत होकर खुला।
इससे पता चलता है कि निवेशक अभी भारत की आर्थिक स्थिरता पर भरोसा कर रहे हैं। हालांकि, कुछ विश्लेषकों ने यह चेतावनी भी दी है कि कच्चे तेल की यह कम कीमत शायद हमेशा बनी न रहे।