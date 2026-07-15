शेयर बाजार में उछाल से निवेशकों को एक सत्र में हुई 3.5 लाख करोड़ रुपये की कमाई

बुधवार को शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 600 अंक उछलकर 77,641.86 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, वहीं निफ्टी ने भी पहली बार 24,000 का अहम आंकड़ा पार किया।

यह सब ऐसे समय में हुआ, जब दुनियाभर में कई चिंताएं थीं, जैसे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं।