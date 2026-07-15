शेयर बाजार में उछाल से निवेशकों को एक सत्र में हुई 3.5 लाख करोड़ रुपये की कमाई
बिज़नेस
बुधवार को शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 600 अंक उछलकर 77,641.86 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, वहीं निफ्टी ने भी पहली बार 24,000 का अहम आंकड़ा पार किया।
यह सब ऐसे समय में हुआ, जब दुनियाभर में कई चिंताएं थीं, जैसे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं।
मिडकैप और स्मॉलकैप ने छुआ 52 सप्ताह का रिकॉर्ड स्तर
बड़ी कंपनियों के शेयर ही नहीं, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी जबरदस्त उछाल आया। निफ्टी मिडकैप 100 और स्मॉलकैप 100 दोनों ने ही अपने 52 सप्ताह का नया रिकॉर्ड स्तर छुआ। इस व्यापक तेजी से साफ पता चलता है कि निवेशकों का भरोसा इस समय काफी मजबूत है।
खरीदारी से बढ़ी निवेशकों की संपत्ति
इस शानदार तेजी के चलते निवेशकों की कुल संपत्ति में एक ही सत्र में 3.5 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। यह बढ़ोतरी अलग-अलग सेक्टर्स के मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में जमकर हुई खरीदारी के दम पर मिली।