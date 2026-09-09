कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त और फेड के संकेतों से शेयर बाजारों में हलचल

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त और फेड के संकेतों से शेयर बाजारों में हलचल
भारतीय शेयर बाजारों के लिए मंगलवार का दिन ठीक नहीं रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही दिन के सबसे निचले स्तर के करीब जाकर बंद हुए। इसकी मुख्य वजह मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों का 100 डॉलर (करीब 9,500 रुपये) प्रति बैरल के करीब पहुंचना रहा।
साथ ही, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका और बाजार में नए आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) की भरमार ने भी निवेशकों को काफी सतर्क बनाए रखा।
गिफ्ट निफ्टी ने धीमी शुरुआत के संकेत
गिफ्ट निफ्टी बुधवार को भी धीमी शुरुआत के संकेत दे रहा है। बाजार के जानकार मान रहे हैं कि अभी कुछ समय तक बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा।
हालांकि, एशियाई बाजारों में थोड़ी रौनक देखने को मिली, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती मांग के कारण चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में निवेशकों की काफी रुचि बनी हुई है।
जिन निवेशकों की बाजार पर नजर है, उनके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, सनोफी इंडिया, पिरामल फाइनेंस और टाटा कैपिटल जैसे शेयरों पर ध्यान देना फायदेमंद हो सकता है।