कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त और फेड के संकेतों से शेयर बाजारों में हलचल

गिफ्ट निफ्टी बुधवार को भी धीमी शुरुआत के संकेत दे रहा है। बाजार के जानकार मान रहे हैं कि अभी कुछ समय तक बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

हालांकि, एशियाई बाजारों में थोड़ी रौनक देखने को मिली, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती मांग के कारण चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में निवेशकों की काफी रुचि बनी हुई है।

जिन निवेशकों की बाजार पर नजर है, उनके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, सनोफी इंडिया, पिरामल फाइनेंस और टाटा कैपिटल जैसे शेयरों पर ध्यान देना फायदेमंद हो सकता है।