कच्चे तेल में गिरावट और IT शेयरों में उछाल से शेयर बाजार ऊपर चढ़ा

कच्चे तेल में गिरावट और IT शेयरों में उछाल से शेयर बाजार ऊपर चढ़ा
भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार (24 जून) को अच्छी मजबूती के साथ शुरुआत की। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही ऊपर चढ़ते दिखे। सेंसेक्स 238 अंक चढ़कर 76,440 के करीब पहुंच गया और निफ्टी भी 23,900 के पास पहुंचता दिखा।
इसके पीछे वजह कच्चे तेल के दाम गिरना और IT शेयरों में शानदार उछाल थी। इसके साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में प्रगति से भी बाजार में सकारात्मक माहौल बना।
HCL टेक और विप्रो के शेयर गिरे
ब्रेंट क्रूड 4 महीने के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा था, जिससे निवेशकों की चिंता थोड़ी कम हुई। निफ्टी IT इंडेक्स में 0.7 फीसदी का उछाल देखा गया।
इसमें टेक महिंद्रा ने सबसे ज्यादा 2.6 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की। इंफोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के शेयरों में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली।
हालांकि, जेपीमॉर्गन ने HCL टेक और विप्रो को डाउनग्रेड किया, जिसके बाद इन दोनों कंपनियों के शेयर फिसल गए। बाजार में सकारात्मक माहौल होने के बावजूद ये दोनों शेयर सबसे ज्यादा नुकसान में रहे।