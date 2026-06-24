कच्चे तेल में गिरावट और IT शेयरों में उछाल से शेयर बाजार ऊपर चढ़ा

HCL टेक और विप्रो के शेयर गिरे

ब्रेंट क्रूड 4 महीने के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा था, जिससे निवेशकों की चिंता थोड़ी कम हुई। निफ्टी IT इंडेक्स में 0.7 फीसदी का उछाल देखा गया।

इसमें टेक महिंद्रा ने सबसे ज्यादा 2.6 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की। इंफोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के शेयरों में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली।

हालांकि, जेपीमॉर्गन ने HCL टेक और विप्रो को डाउनग्रेड किया, जिसके बाद इन दोनों कंपनियों के शेयर फिसल गए। बाजार में सकारात्मक माहौल होने के बावजूद ये दोनों शेयर सबसे ज्यादा नुकसान में रहे।