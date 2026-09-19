भारतीय स्टार्टअप्स ने इस सप्ताह जुटाए करीब 550 करोड़ रुपये

अनस्टॉप ने पर्सपेक्ट AI को खरीदकर खूब चर्चा बटोरी है। कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म को AI आधारित कोशल मूल्यांकन से मजबूत बनाने के लिए यह अधिग्रहण किया है।

इस सप्ताह फंडिंग पाने वाले अन्य स्टार्टअप्स में वेरीफाईएक्स, ध्येय टेक, फिरी, यूनीकयू, एंलाइट मेटल्स, ट्रू आर्टिस, किडो, 1312 इंटरैक्टिव, फैक्ट्रिका, फिजियोप्लस हेल्थकेयर और पीप ब्यूटी शामिल हैं। इस सप्ताह बेंगलुरु और दिल्ली NCR स्टार्टअप्स के लिए सबसे खास जगहें रहीं, खासकर ई-कॉमर्स और हेल्थ टेक से जुड़े सौदों में। भले ही पिछले सप्ताह के मुकाबले कुल फंडिंग में 82 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई हो, लेकिन भारतीय स्टार्टअप सेक्टर में अभी भी जोश और नए विचारों की कमी नहीं दिख रही।

कार देखो के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अमित जैन का ब्लूस्टोन में गैर-कार्यकारी गैर-स्वतंत्र निदेशक के तौर पर जुड़ना और एडोब सिस्टम्स इंडिया के पूर्व प्रबंध निदेशक नरेश चंद गुप्ता का इन्फो एज में स्वतंत्र निदेशक बनना इसी बात का सबूत है।