भारतीय स्टार्टअप्स ने एक सप्ताह में जुटाए करीब 1,750 करोड़ रुपये

शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स भी पीछे नहीं रहे, इनमें से 12 कंपनियों ने कुल 2.649 करोड़ डॉलर (करीब 250 करोड़ रुपये) की फंडिंग हासिल की, जिनमें ड्राइविन और दिशा का खास जिक्र रहा। बेंगलुरु 8 सौदों के साथ फंडिंग जुटाने में सबसे आगे रहा, उसके बाद दिल्ली NCR का नंबर आया। इस सप्ताह AI स्टार्टअप्स खासकर चर्चा में रहे।

नियुक्तियों की बात करें तो ओलीव ने रवि शर्मा को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) नियुक्त किया, वहीं आईथ्राइव ने अपनी पूर्व क्लाइंट सर्विसेज प्रमुख सलोनी कुलकर्णी को अपने निदेशक मंडल में जगह दी।

डीप-टेक क्षेत्र में भी नया निवेश देखने को मिला है। लावणी वेंचर्स ने अपना दूसरा डीप-टेक इम्पैक्ट फंड 200 करोड़ रुपये के लक्ष्य पर बंद कर दिया है, जिसमें 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ग्रीन-शू ऑप्शन भी है।